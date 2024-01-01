2000 Mısır lirasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → TND çevirin

1.000E£ EGP = 0.06400DT TND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TND
1 EGP → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.06400.0640
Düşük0.06280.0622
Ortalama0.06350.0631
Değişim0.86%1.83%
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1 EGP → TND istatistikleri

EGP → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0640, en düşük 0.0628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0635 oldu. EGP → TND kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

EGP → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0640, en düşük 0.0622 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0631 oldu. EGP → TND kurundaki değişiklik 1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.948851.4090.7923931.5471584.43223.6729534.4419
1 EUR1.053911.484950.8351151.6305488.98313.8709236.2983
1 CAD0.7097230.67342610.562381.0980559.92352.6067824.4442
1 GBP1.2621.197441.7781611.9525106.5534.6352643.4657

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tunus Dinarı
1 EGP0.06400 TND
5 EGP0.32001 TND
10 EGP0.64002 TND
20 EGP1.28003 TND
50 EGP3.20008 TND
100 EGP6.40015 TND
250 EGP16.00038 TND
500 EGP32.00075 TND
1000 EGP64.00150 TND
2000 EGP128.00300 TND
5000 EGP320.00750 TND
10000 EGP640.01500 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Mısır Lirası
1 TND15.62460 EGP
5 TND78.12300 EGP
10 TND156.24600 EGP
20 TND312.49200 EGP
50 TND781.23000 EGP
100 TND1562.46000 EGP
250 TND3906.15000 EGP
500 TND7812.30000 EGP
1000 TND15624.60000 EGP
2000 TND31249.20000 EGP
5000 TND78123.00000 EGP
10000 TND156246.00000 EGP