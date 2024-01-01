Египетские фунты в тунисские динары

Сконвертируйте EGP в TND по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = DT0,06324 TND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к TND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TND
1 EGP в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06370,0637
Низкий0,06280,0622
В среднем0,06340,0630
Изменение0.02%0.77%
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Соотношение 1 EGP к TND

За последние 30 дней максимальный курс EGP к TND составил 0,0637, а минимальный — 0,0628. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0634. Изменение курса EGP к TND в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к TND составил 0,0637, а минимальный — 0,0622. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0630. Изменение курса EGP к TND в процентном соотношении составило 0.77.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Тунисский динар
1 EGP0,06324 TND
5 EGP0,31622 TND
10 EGP0,63244 TND
20 EGP1,26487 TND
50 EGP3,16217 TND
100 EGP6,32435 TND
250 EGP15,81088 TND
500 EGP31,62175 TND
1000 EGP63,24350 TND
2000 EGP126,48700 TND
5000 EGP316,21750 TND
10000 EGP632,43500 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Египетский фунт
1 TND15,81190 EGP
5 TND79,05950 EGP
10 TND158,11900 EGP
20 TND316,23800 EGP
50 TND790,59500 EGP
100 TND1 581,19000 EGP
250 TND3 952,97500 EGP
500 TND7 905,95000 EGP
1000 TND15 811,90000 EGP
2000 TND31 623,80000 EGP
5000 TND79 059,50000 EGP
10000 TND158 119,00000 EGP