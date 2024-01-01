1 тунисский динар в египетские фунты
Сконвертируйте TND в EGP по реальному обменному курсу
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|1 TND в EGP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,5734
|15,5734
|Низкий
|15,2053
|14,9790
|В среднем
|15,3848
|15,2479
|Изменить
|2.28%
|1.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TND к EGP
За последние 30 дней максимальный курс TND к EGP составил 15,5734, а минимальный — 15,2053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,3848. Изменение курса TND к EGP в процентном соотношении составило 2.28.
За последние 90 дней максимальный курс TND к EGP составил 15,5734, а минимальный — 14,9790. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,2479. Изменение курса TND к EGP в процентном соотношении составило 1.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в египетские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Тунисский динар / Египетский фунт
|1 TND
|15,55270 EGP
|5 TND
|77,76350 EGP
|10 TND
|155,52700 EGP
|20 TND
|311,05400 EGP
|50 TND
|777,63500 EGP
|100 TND
|1 555,27000 EGP
|250 TND
|3 888,17500 EGP
|500 TND
|7 776,35000 EGP
|1000 TND
|15 552,70000 EGP
|2000 TND
|31 105,40000 EGP
|5000 TND
|77 763,50000 EGP
|10000 TND
|155 527,00000 EGP