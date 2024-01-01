1 دينار تونسي إلى جنيه مصري

تحويل TND إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
15.78 egp

1.000 TND = 15.78 EGP

Mid-market exchange rate at 09:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٠٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٧٨٤١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه مصري
1 TND١٥٫٧٧٥٤٠ EGP
5 TND٧٨٫٨٧٧٠٠ EGP
10 TND١٥٧٫٧٥٤٠٠ EGP
20 TND٣١٥٫٥٠٨٠٠ EGP
50 TND٧٨٨٫٧٧٠٠٠ EGP
100 TND١٬٥٧٧٫٥٤٠٠٠ EGP
250 TND٣٬٩٤٣٫٨٥٠٠٠ EGP
500 TND٧٬٨٨٧٫٧٠٠٠٠ EGP
1000 TND١٥٬٧٧٥٫٤٠٠٠٠ EGP
2000 TND٣١٬٥٥٠٫٨٠٠٠٠ EGP
5000 TND٧٨٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ EGP
10000 TND١٥٧٬٧٥٤٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Tunisian Dinar
1 EGP٠٫٠٦٣٣٩ TND
5 EGP٠٫٣١٦٩٥ TND
10 EGP٠٫٦٣٣٩٠ TND
20 EGP١٫٢٦٧٧٩ TND
50 EGP٣٫١٦٩٤٩ TND
100 EGP٦٫٣٣٨٩٧ TND
250 EGP١٥٫٨٤٧٤٢ TND
500 EGP٣١٫٦٩٤٨٥ TND
1000 EGP٦٣٫٣٨٩٧٠ TND
2000 EGP١٢٦٫٧٧٩٤٠ TND
5000 EGP٣١٦٫٩٤٨٥٠ TND
10000 EGP٦٣٣٫٨٩٧٠٠ TND