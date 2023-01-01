جنيه مصري إلى فرنك رواندي

تحويل EGP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
38793 rwf

1.00000 EGP = 38.79320 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Rwandan Franc
1 EGP38.79320 RWF
5 EGP193.96600 RWF
10 EGP387.93200 RWF
20 EGP775.86400 RWF
50 EGP1939.66000 RWF
100 EGP3879.32000 RWF
250 EGP9698.30000 RWF
500 EGP19396.60000 RWF
1000 EGP38793.20000 RWF
2000 EGP77586.40000 RWF
5000 EGP193966.00000 RWF
10000 EGP387932.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / جنيه مصري
1 RWF0.02578 EGP
5 RWF0.12889 EGP
10 RWF0.25778 EGP
20 RWF0.51555 EGP
50 RWF1.28889 EGP
100 RWF2.57777 EGP
250 RWF6.44442 EGP
500 RWF12.88885 EGP
1000 RWF25.77770 EGP
2000 RWF51.55540 EGP
5000 RWF128.88850 EGP
10000 RWF257.77700 EGP