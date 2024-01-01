Египетские фунты в руандийские франки

Сконвертируйте EGP в RWF по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = R₣27,67 RWF

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 EGP в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий27,927127,9271
Низкий27,662326,7616
В среднем27,813327,6145
Изменение-0.37%3.21%
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Соотношение 1 EGP к RWF

За последние 30 дней максимальный курс EGP к RWF составил 27,9271, а минимальный — 27,6623. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,8133. Изменение курса EGP к RWF в процентном соотношении составило -0.37.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к RWF составил 27,9271, а минимальный — 26,7616. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6145. Изменение курса EGP к RWF в процентном соотношении составило 3.21.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Руандийский франк
1 EGP27,67130 RWF
5 EGP138,35650 RWF
10 EGP276,71300 RWF
20 EGP553,42600 RWF
50 EGP1 383,56500 RWF
100 EGP2 767,13000 RWF
250 EGP6 917,82500 RWF
500 EGP13 835,65000 RWF
1000 EGP27 671,30000 RWF
2000 EGP55 342,60000 RWF
5000 EGP138 356,50000 RWF
10000 EGP276 713,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Египетский фунт
1 RWF0,03614 EGP
5 RWF0,18069 EGP
10 RWF0,36139 EGP
20 RWF0,72277 EGP
50 RWF1,80693 EGP
100 RWF3,61386 EGP
250 RWF9,03465 EGP
500 RWF18,06930 EGP
1000 RWF36,13860 EGP
2000 RWF72,27720 EGP
5000 RWF180,69300 EGP
10000 RWF361,38600 EGP