جنيه مصري إلى ليو روماني

تحويل EGP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٥٠٫٨١ ron

1.00000 EGP = 0.15081 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 10:26 UTC
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EGP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Romanian Leu
1 EGP0.15081 RON
5 EGP0.75406 RON
10 EGP1.50811 RON
20 EGP3.01622 RON
50 EGP7.54055 RON
100 EGP15.08110 RON
250 EGP37.70275 RON
500 EGP75.40550 RON
1000 EGP150.81100 RON
2000 EGP301.62200 RON
5000 EGP754.05500 RON
10000 EGP1508.11000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه مصري
1 RON6.63084 EGP
5 RON33.15420 EGP
10 RON66.30840 EGP
20 RON132.61680 EGP
50 RON331.54200 EGP
100 RON663.08400 EGP
250 RON1657.71000 EGP
500 RON3315.42000 EGP
1000 RON6630.84000 EGP
2000 RON13261.68000 EGP
5000 RON33154.20000 EGP
10000 RON66308.40000 EGP