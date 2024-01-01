Египетские фунты в румынские леи

Сконвертируйте EGP в RON по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = L0,09416 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 EGP в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09470,0947
Низкий0,09260,0912
В среднем0,09400,0930
Изменение0.52%1.69%
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Соотношение 1 EGP к RON

За последние 30 дней максимальный курс EGP к RON составил 0,0947, а минимальный — 0,0926. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0940. Изменение курса EGP к RON в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к RON составил 0,0947, а минимальный — 0,0912. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0930. Изменение курса EGP к RON в процентном соотношении составило 1.69.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Румынский лей
1 EGP0,09416 RON
5 EGP0,47079 RON
10 EGP0,94159 RON
20 EGP1,88317 RON
50 EGP4,70794 RON
100 EGP9,41587 RON
250 EGP23,53968 RON
500 EGP47,07935 RON
1000 EGP94,15870 RON
2000 EGP188,31740 RON
5000 EGP470,79350 RON
10000 EGP941,58700 RON
Обменные курсы Румынский лей / Египетский фунт
1 RON10,62040 EGP
5 RON53,10200 EGP
10 RON106,20400 EGP
20 RON212,40800 EGP
50 RON531,02000 EGP
100 RON1 062,04000 EGP
250 RON2 655,10000 EGP
500 RON5 310,20000 EGP
1000 RON10 620,40000 EGP
2000 RON21 240,80000 EGP
5000 RON53 102,00000 EGP
10000 RON106 204,00000 EGP