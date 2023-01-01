جنيه مصري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل EGP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٬٦٨٩٫٠٥ btn

1.00000 EGP = 2.68905 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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EGP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47591.43841.663390.9645518.2034
1GBP1.153411.22875102.0411.658941.918421.1125120.9944
1USD0.93860.813835183.04481.35011.561280.905317.086
1INR0.01130250.009799950.012041710.01625750.01880050.01090130.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / نغولتروم بوتاني
1 EGP2.68905 BTN
5 EGP13.44525 BTN
10 EGP26.89050 BTN
20 EGP53.78100 BTN
50 EGP134.45250 BTN
100 EGP268.90500 BTN
250 EGP672.26250 BTN
500 EGP1344.52500 BTN
1000 EGP2689.05000 BTN
2000 EGP5378.10000 BTN
5000 EGP13445.25000 BTN
10000 EGP26890.50000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه مصري
1 BTN0.37188 EGP
5 BTN1.85940 EGP
10 BTN3.71879 EGP
20 BTN7.43758 EGP
50 BTN18.59395 EGP
100 BTN37.18790 EGP
250 BTN92.96975 EGP
500 BTN185.93950 EGP
1000 BTN371.87900 EGP
2000 BTN743.75800 EGP
5000 BTN1859.39500 EGP
10000 BTN3718.79000 EGP