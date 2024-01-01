Египетские фунты в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте EGP в BTN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Nu.1,712 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к BTN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BTN
1 EGP в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,73131,7390
Низкий1,70991,6977
В среднем1,72351,7247
Изменение-0.93%0.52%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к BTN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BTN составил 1,7313, а минимальный — 1,7099. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7235. Изменение курса EGP к BTN в процентном соотношении составило -0.93.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BTN составил 1,7390, а минимальный — 1,6977. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7247. Изменение курса EGP к BTN в процентном соотношении составило 0.52.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к BTN

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Бутанский нгултрум
1 EGP1,71196 BTN
5 EGP8,55980 BTN
10 EGP17,11960 BTN
20 EGP34,23920 BTN
50 EGP85,59800 BTN
100 EGP171,19600 BTN
250 EGP427,99000 BTN
500 EGP855,98000 BTN
1000 EGP1 711,96000 BTN
2000 EGP3 423,92000 BTN
5000 EGP8 559,80000 BTN
10000 EGP17 119,60000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Египетский фунт
1 BTN0,58413 EGP
5 BTN2,92063 EGP
10 BTN5,84125 EGP
20 BTN11,68250 EGP
50 BTN29,20625 EGP
100 BTN58,41250 EGP
250 BTN146,03125 EGP
500 BTN292,06250 EGP
1000 BTN584,12500 EGP
2000 BTN1 168,25000 EGP
5000 BTN2 920,62500 EGP
10000 BTN5 841,25000 EGP