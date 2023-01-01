جنيه مصري إلى ليف بلغاري

تحويل EGP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
59.41 bgn

1.00000 EGP = 0.05941 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:17 UTC
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EGP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47051.438291.662870.9643518.1997
1GBP1.153411.2289102.0471.659021.918061.1122820.9927
1USD0.93860.813736183.03971.351.560790.905217.0825
1INR0.01130320.009799360.012042410.01625730.01879570.01090080.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / لياف بلغاري
1 EGP0.05941 BGN
5 EGP0.29706 BGN
10 EGP0.59411 BGN
20 EGP1.18822 BGN
50 EGP2.97055 BGN
100 EGP5.94110 BGN
250 EGP14.85275 BGN
500 EGP29.70550 BGN
1000 EGP59.41100 BGN
2000 EGP118.82200 BGN
5000 EGP297.05500 BGN
10000 EGP594.11000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه مصري
1 BGN16.83190 EGP
5 BGN84.15950 EGP
10 BGN168.31900 EGP
20 BGN336.63800 EGP
50 BGN841.59500 EGP
100 BGN1683.19000 EGP
250 BGN4207.97500 EGP
500 BGN8415.95000 EGP
1000 BGN16831.90000 EGP
2000 BGN33663.80000 EGP
5000 BGN84159.50000 EGP
10000 BGN168319.00000 EGP