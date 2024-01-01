Египетские фунты в болгарские левы

Сконвертируйте EGP в BGN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = лв0,03701 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 EGP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03720,0372
Низкий0,03640,0358
В среднем0,03700,0365
Изменение0.51%1.77%
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Соотношение 1 EGP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BGN составил 0,0372, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0370. Изменение курса EGP к BGN в процентном соотношении составило 0.51.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BGN составил 0,0372, а минимальный — 0,0358. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0365. Изменение курса EGP к BGN в процентном соотношении составило 1.77.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Болгарский Лев
1 EGP0,03701 BGN
5 EGP0,18505 BGN
10 EGP0,37011 BGN
20 EGP0,74021 BGN
50 EGP1,85054 BGN
100 EGP3,70107 BGN
250 EGP9,25268 BGN
500 EGP18,50535 BGN
1000 EGP37,01070 BGN
2000 EGP74,02140 BGN
5000 EGP185,05350 BGN
10000 EGP370,10700 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Египетский фунт
1 BGN27,01920 EGP
5 BGN135,09600 EGP
10 BGN270,19200 EGP
20 BGN540,38400 EGP
50 BGN1 350,96000 EGP
100 BGN2 701,92000 EGP
250 BGN6 754,80000 EGP
500 BGN13 509,60000 EGP
1000 BGN27 019,20000 EGP
2000 BGN54 038,40000 EGP
5000 BGN135 096,00000 EGP
10000 BGN270 192,00000 EGP