Mısır lirasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile EGP → BGN çevirin

1.000 egp
59,01 bgn

1.00000 EGP = 0.05901 BGN

02:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.354750.796021.5429783.04483.6728530.7606
1 EUR1.0728511.453440.8539551.6553889.09463.9404233.0015
1 CAD0.7381440.68802110.5875771.1389361.2992.7110922.7057
1 GBP1.256251.171021.701911.93836104.3254.6140238.643

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Mısır lirasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Bulgar Levası
1 EGP0.05901 BGN
5 EGP0.29504 BGN
10 EGP0.59009 BGN
20 EGP1.18018 BGN
50 EGP2.95044 BGN
100 EGP5.90088 BGN
250 EGP14.75220 BGN
500 EGP29.50440 BGN
1000 EGP59.00880 BGN
2000 EGP118.01760 BGN
5000 EGP295.04400 BGN
10000 EGP590.08800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Mısır Lirası
1 BGN16.94660 EGP
5 BGN84.73300 EGP
10 BGN169.46600 EGP
20 BGN338.93200 EGP
50 BGN847.33000 EGP
100 BGN1694.66000 EGP
250 BGN4236.65000 EGP
500 BGN8473.30000 EGP
1000 BGN16946.60000 EGP
2000 BGN33893.20000 EGP
5000 BGN84733.00000 EGP
10000 BGN169466.00000 EGP