دولار بليزي إلى ريال عماني

تحويل BZD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
190.887 omr

1.00000 BZD = 0.19089 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:36 UTC
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BZD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.5561.437861.661440.964718.1848
1GBP1.155411.23105102.3251.661431.919771.1146221.0122
1USD0.93860.812315183.121.34961.559450.905517.0685
1INR0.01129230.009772790.012030810.01623680.01876150.01089390.205348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / الريال العماني
1 BZD0.19089 OMR
5 BZD0.95444 OMR
10 BZD1.90887 OMR
20 BZD3.81774 OMR
50 BZD9.54435 OMR
100 BZD19.08870 OMR
250 BZD47.72175 OMR
500 BZD95.44350 OMR
1000 BZD190.88700 OMR
2000 BZD381.77400 OMR
5000 BZD954.43500 OMR
10000 BZD1908.87000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بليز
1 OMR5.23871 BZD
5 OMR26.19355 BZD
10 OMR52.38710 BZD
20 OMR104.77420 BZD
50 OMR261.93550 BZD
100 OMR523.87100 BZD
250 OMR1309.67750 BZD
500 OMR2619.35500 BZD
1000 OMR5238.71000 BZD
2000 OMR10477.42000 BZD
5000 OMR26193.55000 BZD
10000 OMR52387.10000 BZD