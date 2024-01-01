Belize dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BZD → OMR çevirin

1.000 bzd
192,500 omr

1,000 BZD = 0,1925 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Umman Riyali
1 BZD0,19250 OMR
5 BZD0,96250 OMR
10 BZD1,92500 OMR
20 BZD3,85000 OMR
50 BZD9,62500 OMR
100 BZD19,25000 OMR
250 BZD48,12500 OMR
500 BZD96,25000 OMR
1000 BZD192,50000 OMR
2000 BZD385,00000 OMR
5000 BZD962,50000 OMR
10000 BZD1.925,00000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Belize Doları
1 OMR5,19481 BZD
5 OMR25,97405 BZD
10 OMR51,94810 BZD
20 OMR103,89620 BZD
50 OMR259,74050 BZD
100 OMR519,48100 BZD
250 OMR1.298,70250 BZD
500 OMR2.597,40500 BZD
1000 OMR5.194,81000 BZD
2000 OMR10.389,62000 BZD
5000 OMR25.974,05000 BZD
10000 OMR51.948,10000 BZD