Белизские доллары в оманские риалы

Сконвертируйте BZD в OMR по реальному обменному курсу

1 000 bzd
192,513 omr

BZ$1,000 BZD = ر.ع.0,1925 OMR

Среднерыночный курс в 04:25
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1 BZD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19250,1927
Низкий0,19250,1924
В среднем0,19250,1925
Изменить0.01%0.01%
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Соотношение 1 BZD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BZD к OMR составил 0,1925, а минимальный — 0,1925. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1925. Изменение курса BZD к OMR в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к OMR составил 0,1927, а минимальный — 0,1924. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1925. Изменение курса BZD к OMR в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6471,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0270,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Оманский риал
1 BZD0,19251 OMR
5 BZD0,96256 OMR
10 BZD1,92513 OMR
20 BZD3,85026 OMR
50 BZD9,62565 OMR
100 BZD19,25130 OMR
250 BZD48,12825 OMR
500 BZD96,25650 OMR
1000 BZD192,51300 OMR
2000 BZD385,02600 OMR
5000 BZD962,56500 OMR
10000 BZD1 925,13000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Белизский доллар
1 OMR5,19447 BZD
5 OMR25,97235 BZD
10 OMR51,94470 BZD
20 OMR103,88940 BZD
50 OMR259,72350 BZD
100 OMR519,44700 BZD
250 OMR1 298,61750 BZD
500 OMR2 597,23500 BZD
1000 OMR5 194,47000 BZD
2000 OMR10 388,94000 BZD
5000 OMR25 972,35000 BZD
10000 OMR51 944,70000 BZD