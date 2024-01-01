20 оманских риалов в белизские доллары

Сконвертируйте OMR в BZD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = BZ$5,194 BZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к BZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BZD
1 OMR в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,19615,1961
Низкий5,19435,1939
В среднем5,19495,1949
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к BZD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BZD составил 5,1961, а минимальный — 5,1943. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,1949. Изменение курса OMR к BZD в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BZD составил 5,1961, а минимальный — 5,1939. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,1949. Изменение курса OMR к BZD в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Белизский доллар
1 OMR5,19433 BZD
5 OMR25,97165 BZD
10 OMR51,94330 BZD
20 OMR103,88660 BZD
50 OMR259,71650 BZD
100 OMR519,43300 BZD
250 OMR1 298,58250 BZD
500 OMR2 597,16500 BZD
1000 OMR5 194,33000 BZD
2000 OMR10 388,66000 BZD
5000 OMR25 971,65000 BZD
10000 OMR51 943,30000 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Оманский риал
1 BZD0,19252 OMR
5 BZD0,96259 OMR
10 BZD1,92518 OMR
20 BZD3,85036 OMR
50 BZD9,62590 OMR
100 BZD19,25180 OMR
250 BZD48,12950 OMR
500 BZD96,25900 OMR
1000 BZD192,51800 OMR
2000 BZD385,03600 OMR
5000 BZD962,59000 OMR
10000 BZD1 925,18000 OMR