دولار بليزي إلى روبية سريلانكي

تحويل BZD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
160986 lkr

1.00000 BZD = 160.98600 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:15 UTC
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BZD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.064688.49681.43711.661360.963518.1893
1GBP1.1560711.2308102.3121.661461.920721.1138721.029
1USD0.93930.81248183.12681.34991.560550.904917.0856
1INR0.01129980.009773980.012029810.0162390.01877310.01088580.205537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / روبية سريلانكية
1 BZD160.98600 LKR
5 BZD804.93000 LKR
10 BZD1609.86000 LKR
20 BZD3219.72000 LKR
50 BZD8049.30000 LKR
100 BZD16098.60000 LKR
250 BZD40246.50000 LKR
500 BZD80493.00000 LKR
1000 BZD160986.00000 LKR
2000 BZD321972.00000 LKR
5000 BZD804930.00000 LKR
10000 BZD1609860.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بليز
1 LKR0.00621 BZD
5 LKR0.03106 BZD
10 LKR0.06212 BZD
20 LKR0.12423 BZD
50 LKR0.31059 BZD
100 LKR0.62117 BZD
250 LKR1.55293 BZD
500 LKR3.10586 BZD
1000 LKR6.21171 BZD
2000 LKR12.42342 BZD
5000 LKR31.05855 BZD
10000 LKR62.11710 BZD