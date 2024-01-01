Белизские доллары в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте BZD в LKR по реальному обменному курсу
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|1 BZD в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|152,7930
|152,7930
|Низкий
|150,8830
|147,9080
|В среднем
|152,0570
|150,7436
|Изменить
|-0.42%
|0.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к LKR
За последние 30 дней максимальный курс BZD к LKR составил 152,7930, а минимальный — 150,8830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 152,0570. Изменение курса BZD к LKR в процентном соотношении составило -0.42.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к LKR составил 152,7930, а минимальный — 147,9080. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 150,7436. Изменение курса BZD к LKR в процентном соотношении составило 0.71.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Турецкая лира
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- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Шри-Ланкийская рупия
|1 BZD
|151,77300 LKR
|5 BZD
|758,86500 LKR
|10 BZD
|1 517,73000 LKR
|20 BZD
|3 035,46000 LKR
|50 BZD
|7 588,65000 LKR
|100 BZD
|15 177,30000 LKR
|250 BZD
|37 943,25000 LKR
|500 BZD
|75 886,50000 LKR
|1000 BZD
|151 773,00000 LKR
|2000 BZD
|303 546,00000 LKR
|5000 BZD
|758 865,00000 LKR
|10000 BZD
|1 517 730,00000 LKR