Белизские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте BZD в LKR по реальному обменному курсу

1 000 bzd
151 773 lkr

BZ$1,000 BZD = Sr151,8 LKR

Среднерыночный курс в 04:20
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1 BZD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий152,7930152,7930
Низкий150,8830147,9080
В среднем152,0570150,7436
Изменить-0.42%0.71%
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Соотношение 1 BZD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс BZD к LKR составил 152,7930, а минимальный — 150,8830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 152,0570. Изменение курса BZD к LKR в процентном соотношении составило -0.42.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к LKR составил 152,7930, а минимальный — 147,9080. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 150,7436. Изменение курса BZD к LKR в процентном соотношении составило 0.71.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,651,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,030,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 BZD151,77300 LKR
5 BZD758,86500 LKR
10 BZD1 517,73000 LKR
20 BZD3 035,46000 LKR
50 BZD7 588,65000 LKR
100 BZD15 177,30000 LKR
250 BZD37 943,25000 LKR
500 BZD75 886,50000 LKR
1000 BZD151 773,00000 LKR
2000 BZD303 546,00000 LKR
5000 BZD758 865,00000 LKR
10000 BZD1 517 730,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Белизский доллар
1 LKR0,00659 BZD
5 LKR0,03294 BZD
10 LKR0,06589 BZD
20 LKR0,13178 BZD
50 LKR0,32944 BZD
100 LKR0,65888 BZD
250 LKR1,64720 BZD
500 LKR3,29441 BZD
1000 LKR6,58881 BZD
2000 LKR13,17762 BZD
5000 LKR32,94405 BZD
10000 LKR65,88810 BZD