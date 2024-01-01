Belize dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BZD → LKR çevirin

1.000 bzd
149.168 lkr

1,000 BZD = 149,2 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,8621,37783,6091,3620,8031,5471,684
1 ZAR0,05310,0734,4330,0720,0430,0820,089
1 CAD0,72613,694160,7030,9880,5831,1231,223
1 INR0,0120,2260,01610,0160,010,0190,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Belize dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BZD149,16800 LKR
5 BZD745,84000 LKR
10 BZD1.491,68000 LKR
20 BZD2.983,36000 LKR
50 BZD7.458,40000 LKR
100 BZD14.916,80000 LKR
250 BZD37.292,00000 LKR
500 BZD74.584,00000 LKR
1000 BZD149.168,00000 LKR
2000 BZD298.336,00000 LKR
5000 BZD745.840,00000 LKR
10000 BZD1.491.680,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belize Doları
1 LKR0,00670 BZD
5 LKR0,03352 BZD
10 LKR0,06704 BZD
20 LKR0,13408 BZD
50 LKR0,33519 BZD
100 LKR0,67039 BZD
250 LKR1,67597 BZD
500 LKR3,35194 BZD
1000 LKR6,70387 BZD
2000 LKR13,40774 BZD
5000 LKR33,51935 BZD
10000 LKR67,03870 BZD