История обменного курса белизский доллар–шри-ланкийские рупии

Обменный курс белизский доллар/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 151,755, отражая изменение в размере -0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.261% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 152,025, и минимумом, равным 150,260, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.305% увеличение стоимости.