سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 166.025 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.204% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.888% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 167.638 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 165.9 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.