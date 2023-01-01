بولا بوتسواني إلى شلن كيني

تحويل BWP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٠٬٨٠٥ kes

1.00000 BWP = 10.80450 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 7:2 UTC
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BWP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.52771.436011.659830.9574518.1955
1GBP1.1576811.2325102.481.662331.921431.1084221.0632
1USD0.939250.811359183.1481.348751.558970.899217.0898
1INR0.01129590.009758010.012026710.01622110.01874930.01081450.205535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / شلن كيني
1 BWP10.80450 KES
5 BWP54.02250 KES
10 BWP108.04500 KES
20 BWP216.09000 KES
50 BWP540.22500 KES
100 BWP1080.45000 KES
250 BWP2701.12500 KES
500 BWP5402.25000 KES
1000 BWP10804.50000 KES
2000 BWP21609.00000 KES
5000 BWP54022.50000 KES
10000 BWP108045.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Botswanan Pula
1 KES0.09255 BWP
5 KES0.46277 BWP
10 KES0.92554 BWP
20 KES1.85109 BWP
50 KES4.62772 BWP
100 KES9.25544 BWP
250 KES23.13860 BWP
500 KES46.27720 BWP
1000 KES92.55440 BWP
2000 KES185.10880 BWP
5000 KES462.77200 BWP
10000 KES925.54400 BWP