Botsvana pulasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile BWP → KES çevirin

1.000 bwp
9.451 kes

1,000 BWP = 9,451 KES

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Botsvana pulasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kenya Şilini
1 BWP9,45100 KES
5 BWP47,25500 KES
10 BWP94,51000 KES
20 BWP189,02000 KES
50 BWP472,55000 KES
100 BWP945,10000 KES
250 BWP2.362,75000 KES
500 BWP4.725,50000 KES
1000 BWP9.451,00000 KES
2000 BWP18.902,00000 KES
5000 BWP47.255,00000 KES
10000 BWP94.510,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Botsvana Pulası
1 KES0,10581 BWP
5 KES0,52905 BWP
10 KES1,05809 BWP
20 KES2,11618 BWP
50 KES5,29045 BWP
100 KES10,58090 BWP
250 KES26,45225 BWP
500 KES52,90450 BWP
1000 KES105,80900 BWP
2000 KES211,61800 BWP
5000 KES529,04500 BWP
10000 KES1.058,09000 BWP