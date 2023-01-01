بولا بوتسواني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BWP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
1682.60 czk

1.00000 BWP = 1.68260 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
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BWP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.56231.436831.660410.9576518.2101
1GBP1.1574111.2329102.511.663121.92191.1083921.078
1USD0.938850.811096183.14541.348951.558850.899117.0963
1INR0.01129150.009755150.012027110.0162240.01874840.01081360.205619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BWP1.68260 CZK
5 BWP8.41300 CZK
10 BWP16.82600 CZK
20 BWP33.65200 CZK
50 BWP84.13000 CZK
100 BWP168.26000 CZK
250 BWP420.65000 CZK
500 BWP841.30000 CZK
1000 BWP1682.60000 CZK
2000 BWP3365.20000 CZK
5000 BWP8413.00000 CZK
10000 BWP16826.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Botswanan Pula
1 CZK0.59432 BWP
5 CZK2.97160 BWP
10 CZK5.94319 BWP
20 CZK11.88638 BWP
50 CZK29.71595 BWP
100 CZK59.43190 BWP
250 CZK148.57975 BWP
500 CZK297.15950 BWP
1000 CZK594.31900 BWP
2000 CZK1188.63800 BWP
5000 CZK2971.59500 BWP
10000 CZK5943.19000 BWP