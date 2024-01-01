Botsvana pulasından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile BWP → CZK çevirin

1.000 bwp
1.730,49 czk

1,000 BWP = 1,730 CZK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 BWP1,73049 CZK
5 BWP8,65245 CZK
10 BWP17,30490 CZK
20 BWP34,60980 CZK
50 BWP86,52450 CZK
100 BWP173,04900 CZK
250 BWP432,62250 CZK
500 BWP865,24500 CZK
1000 BWP1.730,49000 CZK
2000 BWP3.460,98000 CZK
5000 BWP8.652,45000 CZK
10000 BWP17.304,90000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Botsvana Pulası
1 CZK0,57787 BWP
5 CZK2,88936 BWP
10 CZK5,77871 BWP
20 CZK11,55742 BWP
50 CZK28,89355 BWP
100 CZK57,78710 BWP
250 CZK144,46775 BWP
500 CZK288,93550 BWP
1000 CZK577,87100 BWP
2000 CZK1.155,74200 BWP
5000 CZK2.889,35500 BWP
10000 CZK5.778,71000 BWP