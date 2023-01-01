دولار بروني إلى روبية سريلانكي

تحويل BND إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
237632 lkr

1.00000 BND = 237.63200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:48 UTC
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BND إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.39881.434881.659310.956918.212
1GBP1.1583511.2321102.3941.662041.9221.1084221.0953
1USD0.94010.811622183.1051.348951.559940.8995517.1214
1INR0.01131240.009766230.01203310.01623190.01877070.01082430.206021

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / روبية سريلانكية
1 BND237.63200 LKR
5 BND1188.16000 LKR
10 BND2376.32000 LKR
20 BND4752.64000 LKR
50 BND11881.60000 LKR
100 BND23763.20000 LKR
250 BND59408.00000 LKR
500 BND118816.00000 LKR
1000 BND237632.00000 LKR
2000 BND475264.00000 LKR
5000 BND1188160.00000 LKR
10000 BND2376320.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بروني
1 LKR0.00421 BND
5 LKR0.02104 BND
10 LKR0.04208 BND
20 LKR0.08416 BND
50 LKR0.21041 BND
100 LKR0.42082 BND
250 LKR1.05205 BND
500 LKR2.10410 BND
1000 LKR4.20819 BND
2000 LKR8.41638 BND
5000 LKR21.04095 BND
10000 LKR42.08190 BND