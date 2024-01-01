文莱元兑斯里兰卡卢比
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|1 BND兑LKR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|228.0060
|228.0060
|低
|224.7030
|220.4100
|一般
|225.9387
|224.5309
|更改
|1.00%
|3.07%
|查看完整历史记录
1 BND 兑 LKR 统计信息
过去 30 天，BND 兑 LKR 的表现如下：30 天高点为 228.0060，30 天低点为 224.7030。这意味着 30 天平均值为 225.9387。BND 兑 LKR 的变化为 1.00。
过去 90 天，BND 兑 LKR 的表现如下：90 天高点为 228.0060，90 天低点为 220.4100。这意味着 90 天平均值为 224.5309。BND 兑 LKR 的变化为 3.07。
如何将文莱元兑换成斯里兰卡卢比
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BND作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LKR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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