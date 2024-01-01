Brunei dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BND → LKR çevirin

1.000 bnd
219.122 lkr

1,000 BND = 219,1 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,941,3771,68418,8621,3621,5470,803
1 EUR1,06411,4661,79220,0711,4491,6470,855
1 CAD0,7260,68211,22313,6940,9881,1230,583
1 NZD0,5940,5580,818111,1980,8080,9190,477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brunei dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BND219,12200 LKR
5 BND1.095,61000 LKR
10 BND2.191,22000 LKR
20 BND4.382,44000 LKR
50 BND10.956,10000 LKR
100 BND21.912,20000 LKR
250 BND54.780,50000 LKR
500 BND109.561,00000 LKR
1000 BND219.122,00000 LKR
2000 BND438.244,00000 LKR
5000 BND1.095.610,00000 LKR
10000 BND2.191.220,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Brunei Doları
1 LKR0,00456 BND
5 LKR0,02282 BND
10 LKR0,04564 BND
20 LKR0,09127 BND
50 LKR0,22818 BND
100 LKR0,45637 BND
250 LKR1,14092 BND
500 LKR2,28183 BND
1000 LKR4,56366 BND
2000 LKR9,12732 BND
5000 LKR22,81830 BND
10000 LKR45,63660 BND