文莱元兑南非兰特

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1 BND兑ZAR过去 30 天过去 90 天
13.954414.0943
13.391313.2648
一般13.620013.6045
更改3.03%1.73%
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1 BND 兑 ZAR 统计信息

过去 30 天，BND 兑 ZAR 的表现如下：30 天高点为 13.9544，30 天低点为 13.3913。这意味着 30 天平均值为 13.6200。BND 兑 ZAR 的变化为 3.03。

过去 90 天，BND 兑 ZAR 的表现如下：90 天高点为 14.0943，90 天低点为 13.2648。这意味着 90 天平均值为 13.6045。BND 兑 ZAR 的变化为 1.73。

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文莱元/南非兰特汇率
1 BND13.85150 ZAR
5 BND69.25750 ZAR
10 BND138.51500 ZAR
20 BND277.03000 ZAR
50 BND692.57500 ZAR
100 BND1,385.15000 ZAR
250 BND3,462.87500 ZAR
500 BND6,925.75000 ZAR
1000 BND13,851.50000 ZAR
2000 BND27,703.00000 ZAR
5000 BND69,257.50000 ZAR
10000 BND138,515.00000 ZAR
南非兰特/文莱元汇率
1 ZAR0.07219 BND
5 ZAR0.36097 BND
10 ZAR0.72195 BND
20 ZAR1.44389 BND
50 ZAR3.60972 BND
100 ZAR7.21945 BND
250 ZAR18.04862 BND
500 ZAR36.09725 BND
1000 ZAR72.19450 BND
2000 ZAR144.38900 BND
5000 ZAR360.97250 BND
10000 ZAR721.94500 BND