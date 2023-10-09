罗马尼亚列伊兑到南非兰特

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1GBP1.1580811.2242101.9521.663811.908491.1088622.2993
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罗马尼亚列伊/南非兰特汇率
1 RON4.12080 ZAR
5 RON20.60400 ZAR
10 RON41.20800 ZAR
20 RON82.41600 ZAR
50 RON206.04000 ZAR
100 RON412.08000 ZAR
250 RON1030.20000 ZAR
500 RON2060.40000 ZAR
1000 RON4120.80000 ZAR
2000 RON8241.60000 ZAR
5000 RON20604.00000 ZAR
10000 RON41208.00000 ZAR
南非兰特/罗马尼亚列伊汇率
1 ZAR0.24267 RON
5 ZAR1.21335 RON
10 ZAR2.42671 RON
20 ZAR4.85342 RON
50 ZAR12.13355 RON
100 ZAR24.26710 RON
250 ZAR60.66775 RON
500 ZAR121.33550 RON
1000 ZAR242.67100 RON
2000 ZAR485.34200 RON
5000 ZAR1213.35500 RON
10000 ZAR2426.71000 RON