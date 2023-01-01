دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BND إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
2789.75 ils

1.00000 BND = 2.78975 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:46 UTC
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BND إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.38671.434921.659230.9568518.2105
1GBP1.1584111.23215102.3891.662231.922081.1084321.0954
1USD0.940150.811589183.09751.349051.559940.899617.1208
1INR0.01131390.009766710.012034110.01623450.01877240.01082580.206033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

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BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Israeli New Sheqel
1 BND2.78975 ILS
5 BND13.94875 ILS
10 BND27.89750 ILS
20 BND55.79500 ILS
50 BND139.48750 ILS
100 BND278.97500 ILS
250 BND697.43750 ILS
500 BND1394.87500 ILS
1000 BND2789.75000 ILS
2000 BND5579.50000 ILS
5000 BND13948.75000 ILS
10000 BND27897.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بروني
1 ILS0.35845 BND
5 ILS1.79227 BND
10 ILS3.58454 BND
20 ILS7.16908 BND
50 ILS17.92270 BND
100 ILS35.84540 BND
250 ILS89.61350 BND
500 ILS179.22700 BND
1000 ILS358.45400 BND
2000 ILS716.90800 BND
5000 ILS1792.27000 BND
10000 ILS3584.54000 BND