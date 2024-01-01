Brunei dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BND → ILS çevirin

1.000 bnd
2.754,13 ils

1,000 BND = 2,754 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brunei dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

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BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 BND2,75413 ILS
5 BND13,77065 ILS
10 BND27,54130 ILS
20 BND55,08260 ILS
50 BND137,70650 ILS
100 BND275,41300 ILS
250 BND688,53250 ILS
500 BND1.377,06500 ILS
1000 BND2.754,13000 ILS
2000 BND5.508,26000 ILS
5000 BND13.770,65000 ILS
10000 BND27.541,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Brunei Doları
1 ILS0,36309 BND
5 ILS1,81546 BND
10 ILS3,63091 BND
20 ILS7,26182 BND
50 ILS18,15455 BND
100 ILS36,30910 BND
250 ILS90,77275 BND
500 ILS181,54550 BND
1000 ILS363,09100 BND
2000 ILS726,18200 BND
5000 ILS1.815,45500 BND
10000 ILS3.630,91000 BND