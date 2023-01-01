دولار بروني إلى فرنك سويسري

تحويل BND إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
658.26 chf

1.00000 BND = 0.65826 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:43 UTC
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BND إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.36421.434651.659180.9571518.208
1GBP1.1584111.2319102.3611.661891.921991.1087721.0921
1USD0.940350.811754183.0921.349051.560180.917.1216
1INR0.01131680.009769340.012034910.01623560.01877660.01083140.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الفرنك السويسري
1 BND0.65826 CHF
5 BND3.29128 CHF
10 BND6.58256 CHF
20 BND13.16512 CHF
50 BND32.91280 CHF
100 BND65.82560 CHF
250 BND164.56400 CHF
500 BND329.12800 CHF
1000 BND658.25600 CHF
2000 BND1316.51200 CHF
5000 BND3291.28000 CHF
10000 BND6582.56000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بروني
1 CHF1.51917 BND
5 CHF7.59585 BND
10 CHF15.19170 BND
20 CHF30.38340 BND
50 CHF75.95850 BND
100 CHF151.91700 BND
250 CHF379.79250 BND
500 CHF759.58500 BND
1000 CHF1519.17000 BND
2000 CHF3038.34000 BND
5000 CHF7595.85000 BND
10000 CHF15191.70000 BND