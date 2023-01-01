دينار بحريني إلى روبية سريلانكي

تحويل BHD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
862115 lkr

1.00000 BHD = 862.11500 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:17 UTC
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BHD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37651.434721.659570.9571518.2172
1GBP1.1584811.23225102.381.662061.922541.1088421.1039
1USD0.94010.811524183.0841.34881.560180.8998517.1263
1INR0.01131520.009767510.01203610.01623420.01877840.01083060.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / روبية سريلانكية
1 BHD862.11500 LKR
5 BHD4310.57500 LKR
10 BHD8621.15000 LKR
20 BHD17242.30000 LKR
50 BHD43105.75000 LKR
100 BHD86211.50000 LKR
250 BHD215528.75000 LKR
500 BHD431057.50000 LKR
1000 BHD862115.00000 LKR
2000 BHD1724230.00000 LKR
5000 BHD4310575.00000 LKR
10000 BHD8621150.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bahraini Dinar
1 LKR0.00116 BHD
5 LKR0.00580 BHD
10 LKR0.01160 BHD
20 LKR0.02320 BHD
50 LKR0.05800 BHD
100 LKR0.11599 BHD
250 LKR0.28998 BHD
500 LKR0.57997 BHD
1000 LKR1.15994 BHD
2000 LKR2.31988 BHD
5000 LKR5.79970 BHD
10000 LKR11.59940 BHD