Bahreyn dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BHD → LKR çevirin

1.000 bhd
791.340 lkr

1,000 BHD = 791,3 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 BHD791,34000 LKR
5 BHD3.956,70000 LKR
10 BHD7.913,40000 LKR
20 BHD15.826,80000 LKR
50 BHD39.567,00000 LKR
100 BHD79.134,00000 LKR
250 BHD197.835,00000 LKR
500 BHD395.670,00000 LKR
1000 BHD791.340,00000 LKR
2000 BHD1.582.680,00000 LKR
5000 BHD3.956.700,00000 LKR
10000 BHD7.913.400,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bahreyn Dinarı
1 LKR0,00126 BHD
5 LKR0,00632 BHD
10 LKR0,01264 BHD
20 LKR0,02527 BHD
50 LKR0,06318 BHD
100 LKR0,12637 BHD
250 LKR0,31592 BHD
500 LKR0,63184 BHD
1000 LKR1,26368 BHD
2000 LKR2,52736 BHD
5000 LKR6,31840 BHD
10000 LKR12,63680 BHD