دينار بحريني إلى فرنك سويسري

تحويل BHD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٢٬٣٨٧٫٢٦ chf

1.00000 BHD = 2.38726 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
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BHD إلى CHF مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36121.434481.659670.957118.216
1GBP1.1584811.2321102.361.661731.92261.1087821.1018
1USD0.94020.811622183.07751.34871.560430.8999517.1267
1INR0.01131720.009769460.01203710.01623420.01878280.01083270.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الفرنك السويسري
1 BHD2.38726 CHF
5 BHD11.93630 CHF
10 BHD23.87260 CHF
20 BHD47.74520 CHF
50 BHD119.36300 CHF
100 BHD238.72600 CHF
250 BHD596.81500 CHF
500 BHD1193.63000 CHF
1000 BHD2387.26000 CHF
2000 BHD4774.52000 CHF
5000 BHD11936.30000 CHF
10000 BHD23872.60000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bahraini Dinar
1 CHF0.41889 BHD
5 CHF2.09445 BHD
10 CHF4.18890 BHD
20 CHF8.37780 BHD
50 CHF20.94450 BHD
100 CHF41.88900 BHD
250 CHF104.72250 BHD
500 CHF209.44500 BHD
1000 CHF418.89000 BHD
2000 CHF837.78000 BHD
5000 CHF2094.45000 BHD
10000 CHF4188.90000 BHD