2 000 000 вьетнамких донгов в оманские риалы
Сконвертируйте VND в OMR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к OMR
1 VND = 0,00002 OMR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0000
|0,0000
|Низкий
|0,0000
|0,0000
|В среднем
|0,0000
|0,0000
|Изменение
|-1.93%
|-0.72%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к OMR
За последние 30 дней максимальный курс VND к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к OMR в процентном соотношении составило -1.93.
За последние 90 дней максимальный курс VND к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к OMR в процентном соотношении составило -0.72.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Оманский риал
|1000 VND
|0,01521 OMR
|2000 VND
|0,03042 OMR
|5000 VND
|0,07606 OMR
|10000 VND
|0,15212 OMR
|20000 VND
|0,30424 OMR
|50000 VND
|0,76060 OMR
|100000 VND
|1,52119 OMR
|200000 VND
|3,04238 OMR
|500000 VND
|7,60595 OMR
|1000000 VND
|15,21190 OMR
|2000000 VND
|30,42380 OMR
|5000000 VND
|76,05950 OMR
|Обменные курсы Оманский риал / Вьетнамский донг
|1 OMR
|65 738,10000 VND
|5 OMR
|328 690,50000 VND
|10 OMR
|657 381,00000 VND
|20 OMR
|1 314 762,00000 VND
|50 OMR
|3 286 905,00000 VND
|100 OMR
|6 573 810,00000 VND
|250 OMR
|16 434 525,00000 VND
|500 OMR
|32 869 050,00000 VND
|1000 OMR
|65 738 100,00000 VND
|2000 OMR
|131 476 200,00000 VND
|5000 OMR
|328 690 500,00000 VND
|10000 OMR
|657 381 000,00000 VND