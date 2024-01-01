10 тысяч вьетнамких донгов в оманские риалы

Сконвертируйте VND в OMR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ر.ع.0,00001521 OMR

Среднерыночный курс в 13:59
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График изменения обменного курса VND к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 VND в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменение-1.93%-0.72%
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Соотношение 1 VND к OMR

За последние 30 дней максимальный курс VND к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к OMR в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс VND к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к OMR в процентном соотношении составило -0.72.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,9391,3331 398,251,39534,491153,725
1 AUD0,65710,6170,8769190,91722,669101,036
1 EUR1,0651,6211,4191 488,931,48536,727163,695
1 SGD0,751,1420,70511 049,071,04625,877115,336

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Оманский риал
1000 VND0,01521 OMR
2000 VND0,03042 OMR
5000 VND0,07606 OMR
10000 VND0,15212 OMR
20000 VND0,30424 OMR
50000 VND0,76060 OMR
100000 VND1,52119 OMR
200000 VND3,04238 OMR
500000 VND7,60595 OMR
1000000 VND15,21190 OMR
2000000 VND30,42380 OMR
5000000 VND76,05950 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Вьетнамский донг
1 OMR65 738,10000 VND
5 OMR328 690,50000 VND
10 OMR657 381,00000 VND
20 OMR1 314 762,00000 VND
50 OMR3 286 905,00000 VND
100 OMR6 573 810,00000 VND
250 OMR16 434 525,00000 VND
500 OMR32 869 050,00000 VND
1000 OMR65 738 100,00000 VND
2000 OMR131 476 200,00000 VND
5000 OMR328 690 500,00000 VND
10000 OMR657 381 000,00000 VND