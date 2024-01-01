250 оманских риалов в вьетнамские донги
Сконвертируйте OMR в VND по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса OMR к VND
1 OMR = 65 672,00000 VND
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 OMR в VND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|66 009,4000
|66 009,4000
|Низкий
|64 466,2000
|63 764,9000
|В среднем
|65 509,1333
|64 735,4467
|Изменение
|1.87%
|0.66%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 OMR к VND
За последние 30 дней максимальный курс OMR к VND составил 66 009,4000, а минимальный — 64 466,2000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 65 509,1333. Изменение курса OMR к VND в процентном соотношении составило 1.87.
За последние 90 дней максимальный курс OMR к VND составил 66 009,4000, а минимальный — 63 764,9000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 64 735,4467. Изменение курса OMR к VND в процентном соотношении составило 0.66.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в вьетнамские донги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Оманский риал / Вьетнамский донг
|1 OMR
|65 672,00000 VND
|5 OMR
|328 360,00000 VND
|10 OMR
|656 720,00000 VND
|20 OMR
|1 313 440,00000 VND
|50 OMR
|3 283 600,00000 VND
|100 OMR
|6 567 200,00000 VND
|250 OMR
|16 418 000,00000 VND
|500 OMR
|32 836 000,00000 VND
|1000 OMR
|65 672 000,00000 VND
|2000 OMR
|131 344 000,00000 VND
|5000 OMR
|328 360 000,00000 VND
|10000 OMR
|656 720 000,00000 VND
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Оманский риал
|1000 VND
|0,01523 OMR
|2000 VND
|0,03045 OMR
|5000 VND
|0,07614 OMR
|10000 VND
|0,15227 OMR
|20000 VND
|0,30454 OMR
|50000 VND
|0,76136 OMR
|100000 VND
|1,52272 OMR
|200000 VND
|3,04544 OMR
|500000 VND
|7,61360 OMR
|1000000 VND
|15,22720 OMR
|2000000 VND
|30,45440 OMR
|5000000 VND
|76,13600 OMR