1 оманский риал в вьетнамские донги

Сконвертируйте OMR в VND по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₫65 670 VND

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса OMR к VND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VND
1 OMR в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий66 009,400066 009,4000
Низкий64 466,200063 764,9000
В среднем65 509,133364 735,4467
Изменение1.87%0.66%
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Соотношение 1 OMR к VND

За последние 30 дней максимальный курс OMR к VND составил 66 009,4000, а минимальный — 64 466,2000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 65 509,1333. Изменение курса OMR к VND в процентном соотношении составило 1.87.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к VND составил 66 009,4000, а минимальный — 63 764,9000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 64 735,4467. Изменение курса OMR к VND в процентном соотношении составило 0.66.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Вьетнамский донг
1 OMR65 672,00000 VND
5 OMR328 360,00000 VND
10 OMR656 720,00000 VND
20 OMR1 313 440,00000 VND
50 OMR3 283 600,00000 VND
100 OMR6 567 200,00000 VND
250 OMR16 418 000,00000 VND
500 OMR32 836 000,00000 VND
1000 OMR65 672 000,00000 VND
2000 OMR131 344 000,00000 VND
5000 OMR328 360 000,00000 VND
10000 OMR656 720 000,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Оманский риал
1000 VND0,01523 OMR
2000 VND0,03045 OMR
5000 VND0,07614 OMR
10000 VND0,15227 OMR
20000 VND0,30454 OMR
50000 VND0,76136 OMR
100000 VND1,52272 OMR
200000 VND3,04544 OMR
500000 VND7,61360 OMR
1000000 VND15,22720 OMR
2000000 VND30,45440 OMR
5000000 VND76,13600 OMR