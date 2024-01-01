10 тысяч вьетнамких донгов в новые израильские шекели

Сконвертируйте VND в ILS по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₪0,0001477 ILS

Среднерыночный курс в 13:04
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График изменения обменного курса VND к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 VND в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-2.60%-0.26%
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Соотношение 1 VND к ILS

За последние 30 дней максимальный курс VND к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к ILS в процентном соотношении составило -2.60.

За последние 90 дней максимальный курс VND к ILS составил 0,0002, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к ILS в процентном соотношении составило -0.26.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,41,39434,443153,75
1 AUD0,65810,6180,877920,2870,91722,667101,183
1 EUR1,0651,61911,421 489,931,48536,697163,82
1 SGD0,751,140,70411 049,31,04625,845115,367

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Израильский новый шекель
1000 VND0,14772 ILS
2000 VND0,29544 ILS
5000 VND0,73860 ILS
10000 VND1,47720 ILS
20000 VND2,95440 ILS
50000 VND7,38600 ILS
100000 VND14,77200 ILS
200000 VND29,54400 ILS
500000 VND73,86000 ILS
1000000 VND147,72000 ILS
2000000 VND295,44000 ILS
5000000 VND738,60000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Вьетнамский донг
1 ILS6 769,58000 VND
5 ILS33 847,90000 VND
10 ILS67 695,80000 VND
20 ILS135 391,60000 VND
50 ILS338 479,00000 VND
100 ILS676 958,00000 VND
250 ILS1 692 395,00000 VND
500 ILS3 384 790,00000 VND
1000 ILS6 769 580,00000 VND
2000 ILS13 539 160,00000 VND
5000 ILS33 847 900,00000 VND
10000 ILS67 695 800,00000 VND