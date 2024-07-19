10 тысяч израильских новых шекелей в вьетнамские донги

Сконвертируйте ILS в VND по реальному обменному курсу

10 000 ils
69 432 000 vnd

₪1,000 ILS = ₫6 943 VND

Среднерыночный курс в 16:48
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7 066,39007 066,3900
Низкий6 743,77006 665,0300
В среднем6 871,59676 849,8274
Изменить1.41%2.84%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к VND

За последние 30 дней максимальный курс ILS к VND составил 7 066,3900, а минимальный — 6 743,7700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6 871,5967. Изменение курса ILS к VND в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к VND составил 7 066,3900, а минимальный — 6 665,0300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6 849,8274. Изменение курса ILS к VND в процентном соотношении составило 2.84.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,151,4951,6280,96719,616
1 GBP1,18711,292108,1721,7741,9321,14823,279
1 USD0,9190,774183,7271,3731,4950,88818,019
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Вьетнамский донг
1 ILS6 943,20000 VND
5 ILS34 716,00000 VND
10 ILS69 432,00000 VND
20 ILS138 864,00000 VND
50 ILS347 160,00000 VND
100 ILS694 320,00000 VND
250 ILS1 735 800,00000 VND
500 ILS3 471 600,00000 VND
1000 ILS6 943 200,00000 VND
2000 ILS13 886 400,00000 VND
5000 ILS34 716 000,00000 VND
10000 ILS69 432 000,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Израильский новый шекель
1000 VND0,14403 ILS
2000 VND0,28805 ILS
5000 VND0,72013 ILS
10000 VND1,44026 ILS
20000 VND2,88052 ILS
50000 VND7,20130 ILS
100000 VND14,40260 ILS
200000 VND28,80520 ILS
500000 VND72,01300 ILS
1000000 VND144,02600 ILS
2000000 VND288,05200 ILS
5000000 VND720,13000 ILS