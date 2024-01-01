История обменного курса израильский новый шекель–вьетнамские донги

Обменный курс израильский новый шекель/вьетнамские донги сейчас составляет 6 943,200, отражая изменение в размере -0.195% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.809% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 7 077,310, и минимумом, равным 6 898,120, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.532% увеличение стоимости.