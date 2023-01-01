1 Canadian dollar to Bosnia-Herzegovina convertible marks

Convert CAD to BAM at the real exchange rate

1 cad
1.32 bam

1.00000 CAD = 1.31528 BAM

Mid-market exchange rate at 20:39
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Top currencies

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.31450.918550.8003522851.52877.1563555.5468
1 INR0.012002710.01102480.00960643.420770.01834860.08589560.666712
1 EUR1.088790.704510.8713310.281.66437.7911260.4738
1 GBP1.24945104.0971.147711356.0931.910048.941569.4029

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How to convert Canadian dollars to Bosnia-Herzegovina convertible marks

  • 1

    Input your amount

    Simply type in the box how much you want to convert.

  • 2

    Choose your currencies

    Click on the dropdown to select CAD in the first dropdown as the currency that you want to convert and BAM in the second drop down as the currency you want to convert to.

  • 3

    That’s it

    Our currency converter will show you the current CAD to BAM rate and how it’s changed over the past day, week or month.

Top currency pairings for Canadian dollar

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Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Conversion rates Canadian Dollar / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
1 CAD1.31528 BAM
5 CAD6.57640 BAM
10 CAD13.15280 BAM
20 CAD26.30560 BAM
50 CAD65.76400 BAM
100 CAD131.52800 BAM
250 CAD328.82000 BAM
500 CAD657.64000 BAM
1000 CAD1315.28000 BAM
2000 CAD2630.56000 BAM
5000 CAD6576.40000 BAM
10000 CAD13152.80000 BAM
Conversion rates Bosnia-Herzegovina Convertible Mark / Canadian Dollar
1 BAM0.76029 CAD
5 BAM3.80146 CAD
10 BAM7.60292 CAD
20 BAM15.20584 CAD
50 BAM38.01460 CAD
100 BAM76.02920 CAD
250 BAM190.07300 CAD
500 BAM380.14600 CAD
1000 BAM760.29200 CAD
2000 BAM1520.58400 CAD
5000 BAM3801.46000 CAD
10000 BAM7602.92000 CAD