الشلن التنزاني إلى الدوﻻرات الليبرية Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن التنزاني إلى الدوﻻرات الليبرية history summary. This is the الشلن التنزاني (TZS) إلى الدوﻻرات الليبرية (LRD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TZS and LRD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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الشلن التنزاني إلى الدوﻻرات الليبرية exchange rate history
The exchange rate for الشلن التنزاني إلى الدوﻻرات الليبرية is currently ٠٫٠٧٢ today, reflecting a -0.051% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن التنزاني has remained relatively stable, with a -0.383% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن التنزاني إلى الدوﻻرات الليبرية has fluctuated between a high of ٠٫٠٧٢ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٧٢ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a -0.504% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار ليبيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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