روبية نيبالية إلى روبية باكستانية

تحويل NPR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٬٢٠٠٫٨٣ pkr

1.00000 NPR = 2.20083 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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NPR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Pakistani Rupee
1 NPR2.20083 PKR
5 NPR11.00415 PKR
10 NPR22.00830 PKR
20 NPR44.01660 PKR
50 NPR110.04150 PKR
100 NPR220.08300 PKR
250 NPR550.20750 PKR
500 NPR1100.41500 PKR
1000 NPR2200.83000 PKR
2000 NPR4401.66000 PKR
5000 NPR11004.15000 PKR
10000 NPR22008.30000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Nepalese Rupee
1 PKR0.45437 NPR
5 PKR2.27187 NPR
10 PKR4.54375 NPR
20 PKR9.08750 NPR
50 PKR22.71875 NPR
100 PKR45.43750 NPR
250 PKR113.59375 NPR
500 PKR227.18750 NPR
1000 PKR454.37500 NPR
2000 PKR908.75000 NPR
5000 PKR2271.87500 NPR
10000 PKR4543.75000 NPR