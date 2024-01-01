Nepal rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile NPR → PKR çevirin

1.000 npr
2.099,60 pkr

1.00000 NPR = 2.09960 PKR

15:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.0761589.34531.45211.651170.94730518.3697
1 GBP1.1693311.25845104.481.698091.930881.1077121.4815
1 USD0.92920.794628183.02311.349351.534330.8802517.0698
1 INR0.01119250.009571170.012044810.01625270.01848080.01060250.205603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Pakistan Rupisi
1 NPR2.09960 PKR
5 NPR10.49800 PKR
10 NPR20.99600 PKR
20 NPR41.99200 PKR
50 NPR104.98000 PKR
100 NPR209.96000 PKR
250 NPR524.90000 PKR
500 NPR1049.80000 PKR
1000 NPR2099.60000 PKR
2000 NPR4199.20000 PKR
5000 NPR10498.00000 PKR
10000 NPR20996.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nepal Rupisi
1 PKR0.47628 NPR
5 PKR2.38140 NPR
10 PKR4.76281 NPR
20 PKR9.52562 NPR
50 PKR23.81405 NPR
100 PKR47.62810 NPR
250 PKR119.07025 NPR
500 PKR238.14050 NPR
1000 PKR476.28100 NPR
2000 PKR952.56200 NPR
5000 PKR2381.40500 NPR
10000 PKR4762.81000 NPR