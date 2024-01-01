20 Pakistan rupisinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → NPR çevirin

1,000₨ PKR = 0,4858₨ NPR

11:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 PKR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48590,4859
Düşük0,48400,4807
Ortalama0,48470,4829
Değişim0.38%0.99%
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1 PKR → NPR istatistikleri

PKR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4859, en düşük 0,4840 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4847 oldu. PKR → NPR kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

PKR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4859, en düşük 0,4807 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4829 oldu. PKR → NPR kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4160,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9660,8353,8711,4853,95636,4
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,55414,6361,7794,73843,597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nepal Rupisi
1 PKR0,48582 NPR
5 PKR2,42911 NPR
10 PKR4,85821 NPR
20 PKR9,71642 NPR
50 PKR24,29105 NPR
100 PKR48,58210 NPR
250 PKR121,45525 NPR
500 PKR242,91050 NPR
1000 PKR485,82100 NPR
2000 PKR971,64200 NPR
5000 PKR2.429,10500 NPR
10000 PKR4.858,21000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Pakistan Rupisi
1 NPR2,05837 PKR
5 NPR10,29185 PKR
10 NPR20,58370 PKR
20 NPR41,16740 PKR
50 NPR102,91850 PKR
100 NPR205,83700 PKR
250 NPR514,59250 PKR
500 NPR1.029,18500 PKR
1000 NPR2.058,37000 PKR
2000 NPR4.116,74000 PKR
5000 NPR10.291,85000 PKR
10000 NPR20.583,70000 PKR