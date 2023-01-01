Непальские рупии в пакистанские рупии

Сконвертируйте NPR в PKR по реальному обменному курсу

1 000 npr
2 257,98 pkr

1.00000 NPR = 2.25798 PKR

Среднерыночный курс в 0:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса NPR к PKR

1 мин. назад 1 NPR → 0 PKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074989.09251.457941.678350.958718.5359
1GBP1.1614411.2485103.4811.69341.949411.1134721.5295
1USD0.93030.800961182.88451.356351.56140.8919517.2443
1INR0.01122430.009663580.01206510.01636430.01883830.01076140.208052

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из непальских рупий в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NPR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NPR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for непальская рупия

NPR в USD

NPR в EUR

NPR в GBP

NPR в INR

NPR в JPY

NPR в RUB

NPR в AUD

NPR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Непальская рупия / Пакистанская рупия
1 NPR2.25798 PKR
5 NPR11.28990 PKR
10 NPR22.57980 PKR
20 NPR45.15960 PKR
50 NPR112.89900 PKR
100 NPR225.79800 PKR
250 NPR564.49500 PKR
500 NPR1128.99000 PKR
1000 NPR2257.98000 PKR
2000 NPR4515.96000 PKR
5000 NPR11289.90000 PKR
10000 NPR22579.80000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Непальская рупия
1 PKR0.44287 NPR
5 PKR2.21437 NPR
10 PKR4.42874 NPR
20 PKR8.85748 NPR
50 PKR22.14370 NPR
100 PKR44.28740 NPR
250 PKR110.71850 NPR
500 PKR221.43700 NPR
1000 PKR442.87400 NPR
2000 PKR885.74800 NPR
5000 PKR2214.37000 NPR
10000 PKR4428.74000 NPR